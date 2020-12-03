Дополнительных закрытий и ограничений в Саратове на новогодние праздники не планируется

Надежда Матвеева
Фото: Дарья Вострикова
Дополнительных закрытий и ограничений на новогодние праздники в Саратовской области пока не планируется. Об этом заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
- Закрытий пока никаких не планируется. Просчитываем детали и рассматриваем все объекты. Как только рекомендации будут готовы – мы передадим их в правительство и вы о них узнаете, - сказала Матвеева.
Она также пояснила, что готовятся рекомендации по работе катков.
- Катки работать будут, но они двух видов - открытые и закрытые. По разным группам и будут разные рекомендации от Роспотребнадзора при их открытии и функионировании. Разделение потоков, социальное дистанцирование – это основы. Рекоамендации готовим, оперштаб рассмотрит их и будет уже выносить постановления правительства или решения муниципалитета.
Принцип разумности и безопасности никто не отменял, - заметил Надежда Матвеева.
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