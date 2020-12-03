Минфин Саратовской области пытается повторно занять несколько миллиардов рублей

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Объявлено о проведении электронных аукционов по предоставлению Саратовской области невозобновляемой кредитной линии. Информация размещена 2 декабря Государственным агентством по централизации закупок.

Региональный Минфин планирует взять кредит на общую сумму 5 983,5 млн рублей с начальной ставкой 5,25% годовых и сроком пользования 3 года.

Аукционы намечено провести 14 декабря 2020 года.

Эти деньги правительству Саратовской области нужны, чтобы заменить ранее взятые кредиты с более высокой процентной ставкой.

Напомним, два предшествующих аукциона, на 6 млрд рублей и 5,8 млрд рублей не состоялись — на них не было подано заявок.