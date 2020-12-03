КВС: авансовый платеж позволит избежать лишней суеты после новогодних праздников

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В декабре 2020 года абоненты ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» получат обновленный в канун приближающихся праздников и новогодних каникул платежный документ.

В ноябрьской платежке будут отражены два новых поля: «Сумма к оплате с учетом рекомендованного платежа» и «Рекомендованный платеж за декабрь 2020». Авансовый расчет за услуги водоснабжения и водоотведения в последний месяц уходящего года позволит избежать лишней суеты, когда сразу после праздничных выходных потребителям понадобится срочно искать возможность оплатить потребленные ресурсы, чтобы не попасть в категорию «должник».

- Рекомендованный платеж за декабрь 2020 - это сумма платежа аналогичная начисленной за ноябрь 2020 года. В платежном документе за декабрь, который наши потребители получат в январе, расчет будет произведен за фактически потребленные услуги водоснабжения и водоотведения с учетом произведенной предоплаты, - рассказывает коммерческий директор ООО «КВС» Владимир Шагов.

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