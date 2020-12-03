В Саратовской области от коронавируса умерли шесть человек за сутки

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В Саратовской области к утру 3 декабря стало известно о еще шести скончавшихся от коронавируса пациентах.

Эту информацию сообщили в федеральном оперативном штабе.

Таким образом, общее число официально погибших от коронавируса, а не от иных осложнений, в Саратовской области составило уже 256 человек.

По данным Минздрава региона, среди умерших 71-летний мужчина с хронической обструктивной болезнью легких и болезнью Альцгеймера, тромбоэмболией легочной артерии.

Также женщина 83 лет с сопутствующим патологиями — ИБС, фибрилляция предсердий. Она провела в стационаре 45 дней, спасти ее не удалось.

Еще две скончавшихся: одной 68 лет, страдала бронхиальной астмой и миастенией. У другой 61-летней умершей был сахарный диабет.

Мужчина 53 лет умер от коронавируса, при этом он страдал дилатационной кардиомиопатией, недостаточностью кровообращения, хронической почечной недостаточностью.

У другого 59-летнего умершего был сахарный диабет, ожирение, гипертензия.