Доцент-взяточник из Саратова полностью оплатил 300-тысячный штраф

Осужденный за мошенничество доцент одного из вузов Саратова добровольно оплатил штраф.

- Мужчина был должен в пользу федерального бюджета 300 тыс. рублей за то, что будучи сотрудником учебного заведения, соврал о своих реальных возможностях в принятии решения о зачислении абитуриентов, а также гарантировал, что его сообщник поспособствует поступлению абитуриента на внеконкурсной основе, — рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Гражданину объяснили, что ему грозит, если он выплатит долг в положенный срок. Он не стал усугублять ситуацию и полностью оплатил 300 тыс. рублей.

Напомним, в СУ СКР сообщали, что доцента также приговорили к условному сроку.

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