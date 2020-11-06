Доцент саратовского вуза брал взятки от студентов

В Саратове вынесен приговор доценту одного из вузов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении взятки.
Доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 26 сентября по 6 ноября получил от студента 28 тыс. рублей за отметку о сдаче зачета.
С 19 февраля по 15 марта 2020 года еще один студент перечислил доценту 30 тыс. рублей за якобы сданную преддипломную практику.
Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Саратова.
Суд приговорил доцента к условному сроку в 3,5 года и штрафу в 300 тыс. рублей. Кроме того, ему на два года запретили работать преподавателям.
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