Николай Панков взялся платить повышенную стипендию студентам вольского медколледжа

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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с выпускниками медицинского колледжа в Вольске. В начале встречи парламентарий поблагодарил студентов за выбор профессии и отметил, что важно остаться работать по специальности.

- Сегодня на встрече с работниками скорой помощи обсудили проблему нехватки кадров. Вольский медицинский колледж — престижное учебное заведение. Сюда приезжают учиться из соседних регионов. Чтобы выпускники оставались работать здесь, необходимы меры поддержки. Одна из таких — предоставление жилья молодым работникам скорой помощи, — рассказал депутат.

Николай Панков также предложил еще один механизм привлечения выпускников на работу в Вольскую районную больницу.

- С января возьму на себя обязательства выплачивать повышенную стипендию для тех студентов, кто готов остаться работать в Вольске, — сказал Николай Панков.