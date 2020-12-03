В Саратове предложение снизить процентную ставку по кредитке оказалось мошенничеством

Жертвами мошенничества стали две жительницы Саратова. Обе поверили, что выполнив действия под диктовку позвонивших незнакомцев, улучшат свое финансовое положение, на деле же за их счет обогатились злоумышленники, убедительно сыгравшие роль сотрудников банков.

В Кировском районе Саратова 29-летняя горожанка по собственной доверчивости стала жертвой мошенников.

Как сообщили в УМВД, неизвестная женщина позвонила саратовчанке и предложила снизить процентную ставку по кредитной карте, которая у нее была оформлена. Женщина, несмотря на то, что знала о подобных уловках мошенников, забыла об осторожности — слишком выгодным ей показалось предложение.

В результате она сообщила собеседнице и номер карты, и код безопасности с обратной стороны «пластика», а затем уже другому, но тоже представившемуся работником банка позвонившему, продиктовала коды из СМС. В результате проценты по кредитке остались прежними, а с карты исчезли 37 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ. По этой же статье возбуждено уголовное дело по заявлению.

Таким же образом обманули пенсионерку из Фрунзенского района Саратова. Фальшивая сотрудница банка предложила 65-летней женщине некие бонусы. Для активации потребовались данные карты и СМС-коды. Владелица карты в результате потеряла 113,5 тыс. рублей.

По обоим фактам мошенничества заведены уголовные дела.