В свет вышел второй спецвыпуск «Комсомольской правды» — «Волонтер 2»

Спецвыпуск КП «Волонтер 2» уже распространяется в Саратовской области

В Саратовской области отпечатан и распространяется на бесплатной основе спецвыпуск газеты «Комсомольская правда», посвященный работе волонтеров в условиях пандемии.

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В номере спецвыпуска «Волонтер 2» рассказывают о настоящих героях нашего времени, которые наравне с врачами помогают россиянам бороться с пандемией.

«Время неравнодушных», «Волонтеры на передовой борьбы с пандемией», «Все самое важное о борьбе с коронавирусом» — эти и другие рубрики посвящены работе волонтеров в самых разных уголках нашей страны.

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Газета уже распространяется по всей области: на улицах, по почтовым ящикам и в медучреждениях городов.

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