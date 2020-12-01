Двое жителей Аткарска рассказали о похищении своего приятеля

Мужчины держали приятеля в погребе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аткарске Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о похищении человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 30 и 32-летние мужчины на месте преступления рассказали, как удерживали своего приятеля в плену.
Обвиняемые дали показания на месте преступления
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Напомним, двое друзей запихали третьего в машину и увезли из Саратова в село под Аткарском. Там они заперли его в погребе, требуя возвращения долга — пока он сидел в колонии, мужчины финансировали его самого и его девушку.
Однако похищенный сумел сбежать и сообщил в полицию.
Было возбуждено уголовное дело. Двух мужчинам предъявлено обвинение, он признались и раскаялись. Сейчас оба отправлены под домашний арест.
Похищенного увезли из Саратова в село Аткарского района
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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