Виновник смертельного ДТП дал взятку, но все равно попал в колонию

Следователи Волжского отдела СУ СКР по Саратовской области рассказали подробности коррупционного дела с участием бывавшего сотрудника полиции.

Ранее сообщалось о том, что гражданин также имеет статус адвоката.

Он пообещал одному из знакомых помочь избежать наказания за смертельное ДТП и попросил за это 2,8 млн рублей, а также телефон. Якобы чтобы передать их людям, имеющим влияние.

Виновник аварии заплатил, но приговор суда все равно оказался не в его пользу. Ему пришлось отправиться в колонию.

Однако выйдя на свободу, он отправился в Управление ФСБ и написал заявление о взятке. Было начато расследование, которое осложнялось давностью — большая часть переписки о получении денег уже исчезла.

В итоге злоумышленника удалось уличить, суд отправил его в колонию на четыре года.

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