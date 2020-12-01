В Саратове адвоката посадили на четыре года

В Саратове вынесен приговор адвокату.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в особо крупном мошенничестве.

Установлено, что в 2016 году он пообещал приятелю помочь его родственнику избежать наказания за ДТП, в котором погибли два человека. Ему якобы потребовалось подкупить неких должностных лиц, а для этого нужны были деньги и мобильный телефон. На самом деле, он присвоил ценности — 2,8 млн рублей и телефон за 16 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона.

Свою вину мужчина не признал, но частично возместил ущерб. Его приговорили к четырем годам в колонии общего режима, а также он должен будет заплатить потерпевшей стороне 1,85 млн рублей.

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