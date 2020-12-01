В Саратовской области шесть тысяч супружеских пар не имеют детей

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В Саратовской области зарегистрировано более шести тысяч бесплодных супружеских пар.

Благодаря включению ЭКО в систему ОМС, значительно увеличилась доступность такого вида лечения бесплодия. Время ожидания процедуры сократилось с двух лет в 2015 году до 3-6 месяцев в 2019-2020. На этот год предусмотрено 1200 бесплатных процедур ЭКО. За 10 месяцев проведено 1025 процедур, родилось 418 детей.

Об этом доложила на совещании по улучшению демографической ситуации у председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина зампред Ирина Седова.

За пять лет в Саратовской области число абортов снизилось в 1,7 раза. За 10 месяцев текущего года число абортов сократилось на 887 случаев, по сравнению с прошлым годом. На территории области открыт 61 кабинет медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам, их убеждают отказываться от абортов в пользу родов.