Лариса Ревуцкая увольняется из мэрии Саратова

Лариса Ревуцкая
Фото: Дарья Вострикова
Лариса Ревуцкая уволилась с поста председателя комитета по образованию Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, она написала заявление на увольнение по собственному желанию со 2 декабря.
Напомним, Ревуцкая возглавляла комитет с 2015 года.
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