Лариса Ревуцкая увольняется из мэрии Саратова

Лариса Ревуцкая Фото: Дарья Вострикова

Лариса Ревуцкая уволилась с поста председателя комитета по образованию Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, она написала заявление на увольнение по собственному желанию со 2 декабря.

Напомним, Ревуцкая возглавляла комитет с 2015 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.