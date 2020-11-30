В Марксе Саратовской области задержали телефонных мошенников

Двое жителей одного из южных регионов России разыграли мини-спектакль, чтобы выманить деньги у местной жительницы. Один имитировал голос ее сына, а второй изображал по телефону сотрудника полиции, который предложил перечислить деньги, чтобы попавший в непростую ситуацию «сын» избежал уголовной ответственности. Женщина «спектакль» оценила, поверила и перечислила мошенникам почти 40 тыс. рублей.

Все кончилось бы грустно, если бы работники мобильного оператора не заметили подозрительные переводы и активность и не заморозили бы счет телефона. Теперь у женщины есть шанс деньги вернуть.