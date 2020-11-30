От коронавируса в Саратове задохнулась 40-летняя женщина

Аппараты ИВЛ не всегда могут спасти жизнь больного

От коронавируса за минувшие сутки, 29 ноября, скончались двое мужчин и три женщины.

Одной из жертв коронавирусной инфекции было 40 лет. Женщину доставили в стационар из-за отдышки на восьмые сутки заболевания, у нее диагностировали 60% поражение легких. С первых минут ей организовали кислородную поддержку, но через двое суток констатирована смерть от острой респираторной недостаточности. Сопутствующая патология – ожирение.

Женщина 50 лет, провела в стационаре 7 суток, из которых двое – на ИВЛ. В ковидный госпиталь она поступила с 60% поражением легких на восьмые сутки от начала заболевания. Погибшая страдала также гипертензией, к тому же в этом году уже перенесла операцию по поводу онкологического заболевания.

Схожая картина у третьей погибшей за сутки – 53-летней женщины. Она также была госпитализирована на восьмые сутки от начала заболевания. На седьмые сутки в стационаре несмотря на все усилия врачей наступила смерть. Страдала бронхиальной астмой, онкологическим заболеванием, ожирением.

Еще двое мужчин, 64 и 72 лет, поступили в стационар в тяжелом состоянии с поражением легких на КТ в объеме 90-95%. В течение суток за их жизнь боролись врачи, проводили оксигенотерапию, но массивное поражение легких и наличие сопутствующей коронарной патологии привело к смерти обоих.