Саратовская ЛДПР просит поддержать петицию о выходном дне 31 декабря

Саратовские представители ЛДПР предлагают всем проголосовать за петицию об объявлении еще одного выходного в череде новогодних праздников. В ЛДПР считают, что 31 декабря все равно никто не работает, поэтому логично сделать его выходным днем официально.

- Все прекрасно понимают, что 31 декабря полноценной работы нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отгул или отпуск за свой счет, договариваются с работодателями. И если бы правительство все это осознавало и понимало, то такой перенос состоялся бы уже в этом году, — заявил автор инициативы Ярослав Нилов.

По результатам обсуждения в Государственной думе большинство депутатов отказались поддержать законопроект.

Поэтому теперь ЛДПР пытается собрать достаточное количество подписей под петицией, чтобы вернуться к этому вопросу снова.