Предприниматели Саратовской области обратились к Вячеславу Володину

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Предприниматели Саратовской области обратились к председателю ГД Вячеславу Володину с просьбой продлить меры поддержки, котрые были введены для малого и среднего бизнеса на период пандемии.
В числе подписавшихся представители гостиничного бизнеса, общественного питания, организации массовых мероприятий и другие.
Конкретно предприниматели просят:
Продлить «кредитные каникулы» до конца 2021 года;
Продлить освобождение пострадавших отраслей от налогов и страховых взносов до конца 2021 года;
Пересмотреть условия списания долга и процентов, увеличить сроки погашения кредитов, полученных в рамках Постановлений Правительства;
Продлить мораторий на отмену ЕНВД.
Как сообщили в паблике volodin.saratov в Инстаграм, обращение находится на рассмотрении у председателя ГД.