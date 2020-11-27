Пьяный водитель ВАЗа травмировал ребенка на Новоастраханском шоссе в Саратове

В Заводском районе Саратова вечером 27 ноября в в 18:15 автомобиль врезался в припаркованную машину, в результате пострадал ребенок.

По предварительным данным, виновник аварии был пьян. С места ДТП он сбежал.

Как уточнили в городской ГИБДД, авария произошла у дома №39а по Новоастраханскому шоссе. Водитель ВАЗ-2112 врезался в припаркованный Kia Rio. В результате удара пострадал находившийся там 7-летний ребенок, 46-лентий водитель иномарки не пострадал.

Вызванные на место происшествия медики Центра медицины катастроф оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась

Обстоятельства происшедшего выясняются.