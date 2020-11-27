Вышла вторая передача «Говорим о главном»

В студии «КП-Саратов» поговорили с местным блогером Иваном Шепелевым.

О чем именно:

Что сподвигло начать снимать ролики?

Как изменилась жизнь после первого резонансного ролика про песни с балкона?

Ну и один из главных вопросов - сколько он на этом зарабатывает и откуда деньги.

Иван рассказал, что сейчас у его самого популярного ролика пока 70 тыс. просмотров. Тем более вопрос – откуда деньги?

Смотрите полный вариант программы здесь

Ведущий @mr.dmitrylyan

Оператор @alex_voevodin

Гость @ivan_shepelevvv

Напомним, первый выпуск программы вышел с участием и.о. министра образования Саратовской области Елены Нерозя.