Вышла вторая передача «Говорим о главном»

В студии «КП-Саратов» поговорили с местным блогером Иваном Шепелевым.
О чем именно:
Что сподвигло начать снимать ролики?
Как изменилась жизнь после первого резонансного ролика про песни с балкона?
Ну и один из главных вопросов - сколько он на этом зарабатывает и откуда деньги.
Иван рассказал, что сейчас у его самого популярного ролика пока 70 тыс. просмотров. Тем более вопрос – откуда деньги?
Смотрите полный вариант программы здесь
Ведущий @mr.dmitrylyan
Оператор @alex_voevodin
Гость @ivan_shepelevvv
Напомним, первый выпуск программы вышел с участием и.о. министра образования Саратовской области Елены Нерозя.