На трассе под Саратовом многотонный грузовик устроил смертельное ДТП с рейсовым автобусом

ДТП в Марксовском районе с микроавтобусом и грузовиком Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 27 ноября на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Марксовском районе Саратовской области случилось смертельное ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса.

По предварительным данным областной ГИБДД, на 306-м км трассы 29-летний водитель многотонного грузовика «Тонар» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes, который следовал по маршруту №646 Хвалынск — Балаково — Саратов. В микроавтобусе, за рулем которого находился 41-летний водитель, ехали семь пассажиров.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

- В результате ДТП от полученных травм на месте столкновения погибла девушка, ее личность сейчас устанавливается. Еще три пассажира — двое мужчин и женщина — госпитализированы с различными травмами. Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в областной ГИБДД.

В микроавтобусе погибла девушка Фото: ГИБДД по Саратовской области

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