Михаил Исаев заявил об отсутствии злого умысла при сносе домов в центре

Михаил Исаев Фото: Александр Уриевский

Мэр Саратовва Михаил Исаев в своем Инстаграм ответил на предложение общественников объявить мораторий на снос зданий в исторической части города.

Он также опроверг намеренный снос всех зданий подряд, в том числе, представляющих историческую ценность для освобождения земли под застройку.

- В последнее время в среде архитекторов, урбанистов и общественников Саратова бытует мнение, что имеется некий злой умысел освободить земельные участки в центре города. Заявляю открыто – это не так.

Во-первых, согласно действующему законодательству участки, освобождаемые в результате расселения, возможно использовать только под муниципальные нужды – строительство социальных объектов, обустройство зон отдыха и т.д. Это я говорю, чтобы развеять миф про застройку центра высотками.

Во-вторых, мы не имеем права не предоставить саратовцам, проживающим в домах, имеющих признаки аварийности, возможность получить новое жилье в рамках программы переселения, - сообщил Исаев.

Далее мэр рассказал о работе межведомственной комиссии которая принимает решения о сносе. Именно в существовании и итогах работы такой комиссии сомневаются общественники.

- Помимо сотрудников администрации города, в комиссию входят представители областного управления по охране объектов культурного наследия, Росреестра, ГЖИ, Роспотребнадзора, Госпожнадзора и т.д. Мы готовы рассмотреть включение в данный коллегиальный орган и представителя градозащитного сообщества, если есть такое желание, - заявил Исаев.

Он не стал объяснять, почему принято решение о сносе здания №12 по Бабушкиному взвозу – дому скульптора Кибальникова, который два года реставрируют волонтеры. Мэр заявил, что по мнению неназванных экспертов «жить в нем небезопасно». И предложил после расселения жителей рассмотреть возможность перевода здания в нежилое и передачи его активистам в пользование.

Что касается моратория на застройку Исаев выыступил против такого предложения.

- Нельзя руководствоваться принципом «из крайности в крайность», объявлять моратории на проведение каких-либо работ, должен быть индивидуальный подход, - заявил Исаев в своем инстаграм.