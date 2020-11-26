В Саратове сгорел очередной трамвай

В Заводском районе Саратова загорелся трамвай.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, это произошло на улице Огородная, 23.

Вагон трамвая вспыхнул вблизи остановки «8-й квартал». Сигнал дежурному поступил в 16:25. на место сразу выехали пожарные, ликвидировать открытый огонь удалось уже в 16:36.

Площадь возгорания составила семь кв. метров. Обошлось без пострадавших.

Напомним, почти две недели назад, 14 ноября, в центре Саратова сгорел трамвай №3.

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