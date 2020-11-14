В центре Саратова загорелся трамвай №3

. Фото: Ольга Симонова

Сегодня вечером, 14 ноября, на перекрестке улиц Рахова и Вавилова в Саратове загорелся второй вагон в сцепке трамвая №3.

. Фото: Ольга Симонова

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, к 19:22 пламя на площади 15 кв.м. локализовали.

. Фото: Ольга Симонова

Людей внутри транспорта не было, никто не пострадал.

. Фото: Ольга Симонова

Корреспондент «КП-Саратов» сообщает с места событий, что водитель трамвая сидит в машине скорой помощи, ситуация для него стала стрессовой, обошлось без травм.

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