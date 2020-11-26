В Саратове поставили полусферы от желающих сфотографироваться автомобилистов

Автомобилисты теперь не смогут заехать под «Звездное небо» Фото: ГИБДД по Саратову

На площади Кирова в Саратове поставили полусферы, чтобы автомобилисты, желающие заехать и сфотографироваться там, не смогли этого сделать.

- Вазонами ограничили въезд под иллюминацию «Звездное небо». Решение приняла городская администрация и ГИБДД, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции по Саратову.

Вскоре на аллее также появится знак пешеходной зоны.

Напомним, некоторые граждане заезжали на пешеходную зону ради красивых фотографий и платили за это штраф.

Всего выявлено 11 водителей, большая часть которых не являлись жителями Саратова.

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