Глава Саратова просит полицию найти и наказать припарковавшегося под звездным небом водителя

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Глава Саратова Михаил Исаев попросил полицию наказать автомобилиста, припарковавшегося на пешеходной зоне.
Пользователь соцсетей выложил на своей странице в Instagram фото, где его автомобиль стоит на площади Кирова под инсталляцией звездного неба.
- Саратовец, подписавшийся в Vk как Анатолий Шестаев, а в Инстаграм @shestaev64, закрыл в данном посте госномер автомобиля, однако на других его фотографиях в соцсетях он имеется. Информация уже передана в полицию, — сообщили в мэрии.
На странице Михаила Исаева можно выразить свое отношение, проголосовав в опросе: Достойны ли саратовцы такого отношения к пешеходным зонам?
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