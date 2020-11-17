Глава Саратова просит полицию найти и наказать припарковавшегося под звездным небом водителя

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Глава Саратова Михаил Исаев попросил полицию наказать автомобилиста, припарковавшегося на пешеходной зоне.

Пользователь соцсетей выложил на своей странице в Instagram фото, где его автомобиль стоит на площади Кирова под инсталляцией звездного неба.

- Саратовец, подписавшийся в Vk как Анатолий Шестаев, а в Инстаграм @shestaev64, закрыл в данном посте госномер автомобиля, однако на других его фотографиях в соцсетях он имеется. Информация уже передана в полицию, — сообщили в мэрии.

На странице Михаила Исаева можно выразить свое отношение, проголосовав в опросе: Достойны ли саратовцы такого отношения к пешеходным зонам?

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