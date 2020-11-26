Панков: Алимова и Рашкин проголосовали против выделения денег на объекты в Саратовской области

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Депутат Николай Панков сообщил, что представители Саратовской области не проголосовали за выделение федеральных денег на объекты в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов» по итогам заседания в Госдуме.

- Развязка по бюджету видна. Шло сложно. И вчера на комитете шло тяжело. Иногда нам врагов не надо, когда такие есть. За наши областные объекты не проголосовали наши земляки. А при таком подходе может и не земляки? Даю список. И Ольга Алимова, и Валерий Рашкин голосовали против. Что происходит в головах ? Неужели решили съехать из области? Куда? Не за рубеж ли? Возможно, и к Навальному решили мотануть. Ведь и раньше замечали, КПРФ на митингах с ним плясали. Хотя им наверное чем хуже, тем лучше ? Чем люди хуже живут, тем больше за них? Нет, наши жители не дураки, не надо их такими считать. Они во всем и всех разберутся.

Много объектов идет на область. И школы, и детсады, и по линии культуры, и медицины. И оборудование, и проекты для жителей. И не голосовать за это? Простой пример. Знаете, какие баталии вчера на бюджетном комитете были. Вчера писал. Не хотели давать деньги на строительство инфекционного центра для области. И сегодня, когда зависело от депутатов, наши: и Алимова и Рашкин — против. А ведь не дай бог заболеют сами, где лечиться? Но понятно, они, наверное, привыкли, как партноменклатура. Ну а родственники, друзья, им куда? Да, куда катятся? Это вам не шары дуть. Шарами не вылечиться.

А вот новый молодой депутат от ЛДПР Дмитрий Пьяных поддержал нас. Вот земляк наш, так земляк, — написал Панков.