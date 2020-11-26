Больше всего жители Саратовской области жалуются на здравоохранение

Саратовцы все больше жалуются на проблемы через интернет

В период с 1 по 15 ноября население Саратовской области волновала прежде всего тема медицины - 583 обращения так или иначе касались вопросов здравоохранения. Люди были недовольны отсутствием лекарств в аптеках, завышенными ценами на препараты, нехваткой мест в больницах. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Центре управления регионом.

Всего жители Саратовской области за первую половину ноября обратились за поддержкой через соцсети и приложение «ПОС Госуслуги» 2296 раз

Стоит отметить, что до тех пор главными проблемными вопросами были темы жилищно-коммунального хозяйства, однако сейчас они опустились уже на третью строчку «проблемного» рейтинга.

На второй позиции тема коронавируса - 520 обращений. В основном это жалобы на врачей: невозможно дозвониться, очереди в поликлиниках, долгое ожидание врача («скорой помощи), не оперативная подготовка результатов анализов на ковид, предоставление бесплатных препаратов.

На третьем месте вопросы о ремонте, содержании жилья, освещения дорог и тротуаров. Этой проблемы касались 279 обращений.

Замыкает топ-5 актуальных проблем Саратовской области тема благоустройства. Люди просили поддержать их в вопросах уборки придомовых территорий, зон парков, скверов, детских площадок — 181 обращение.

Напомним, рассказать о проблемах граждане могут через новое бесплатное приложение для смартфонов и айфонов «ПОС Госуслуги». Сообщение направляется напрямую в профильное ведомство для решения вопроса. Активнее всего обращаются жители Саратова, Ртищевского, Балаковского, Балашовского, Ершовского района.

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