В Саратовскую область не пустили 450 кг курта из Казахстана

На таможенном пункте в Озинках 22 ноября сотрудники ДПС остановили грузовик, который перевозил 450 кг сушеного кисломолочного продукта курт из Казахстана в Россию. Машина направлялась в Симферополь, но туда не доехала.

Дело в том, что сотрудники Управления Россельхознадзора установили, что курт везут без сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного союза. А значит нет подтверждения качества и безопасности продукции.

Перевозчика оштрафовали, машину с продукцией развернули обратно, в Казахстан.