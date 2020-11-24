СУ СКР по Саратовской области приглашает на личный прием к руководству по проблемам невыплат зарплат

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В Следственном комитете напомнили, что занимаются доследственными проверками и расследованием уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат.

Личный прием руководителем следственного управления СКР по Саратовской области Анатолием Говоруновым проводится на регулярной основе, еженедельно, по адресу: город Саратов, улица имени Е.Ф. Григорьева, дом 30, по предварительной записи.

Прием может быть организован дистанционно, по телефону. Запись осуществляется в рабочие дни с 9 утра до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам 8(845-2)28-38-46 и 8(845-2)74-14-72.