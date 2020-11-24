В Саратове эвакуатор уронил автомобиль возле гимназии

ВАЗ сильно помяли при падении
Утром 24 ноября на проспекте Энтузиастов возле гимназии №34 в Заводском районе Саратова эвакуатор, перевозивший автомобиль, потерял его. Машина сорвалась с креплений и упала на проезжую часть.
Сейчас в соцсетях владелец пострадавшего ВАЗ-2107 разыскивает очевидцев и видеозаписи с места ЧП.
- Ищу человека с видео регистратором, который запечатлел этот профессиональный трюк, если такой есть, напиши в лс, - предлагает автор поста в соцсетях Никита Семин.
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