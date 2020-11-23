В Ершовском районе газовики восстановили газопровод, поврежденный при прокладке телефонного кабеля

Сотрудники «Газпром газораспределение Саратовская область» провели комплекс работ по восстановлению газоснабжения 633 абонентов в Ершовском районе.

Газоснабжение было нарушено из-за несанкционированных земляных работ, проводимых при прокладке телефонного кабеля.

22 ноября в 14:50 аварийно-диспетчерская служба «Газпром газораспределение Саратовская область» получила заявку о том, что цепным экскаватором поврежден подземный межпоселковый газопровод высокого давления. Это привело к отключению газоснабжения в сёлах Александрия, Васильевка, Еремеевка, Перекопное, Чистый Плёс.

Бригада службы эксплуатации оперативно устранила последствия инцидента и восстановила подачу газа в распределительные газопроводы. В 21:00 все работы были завершены. Утром 23 ноября специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» начали пуск газа потребителям.

Затраты на восстановление газовых сетей и потерю природного газа будут возложены на виновника происшествия.

- Мы напоминаем о необходимости соблюдения правил ведения земляных и строительных работ в охранных зонах газопроводов, чтобы не допускать подобных ситуаций и не создавать угроз не только бесперебойному газоснабжению, но и собственной жизни и здоровью. Если происшествие уже произошло, необходимо незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104, — подчеркнул генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саратовская область» Вячеслав Башунов.

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