Сотрудников саратовской скорой и их детей освободят от платы за проезд на электротранспорте и за детсад

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В Саратове сотрудников скорой помощи и их несовершеннолетних детей решено освободить от платы за проезд в городском электротранспорте, от платы за пользование жилым помещением в рамках договора социального найма, а также не будут взимать плату с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном учреждении.
Такое решение одобрили сегодня. 23 ноября, на постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам Саратовской городской Думы.
Все эти расходы возьмет на себя городской бюджет.
- Общий объем предлагаемых мер этой социальной поддержки в финансовом выражении по фактической численности сотрудников данного учреждения на сегодняшний день составляет порядка 15 млн рублей, - отметил мэр Михаил Исаев.
Льготы будут введены с 1 января 2021 года на постоянной основе, а не только на период борьбы с коронавирусной инфекцией.
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