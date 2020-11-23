Сотрудников саратовской скорой и их детей освободят от платы за проезд на электротранспорте и за детсад

.

В Саратове сотрудников скорой помощи и их несовершеннолетних детей решено освободить от платы за проезд в городском электротранспорте, от платы за пользование жилым помещением в рамках договора социального найма, а также не будут взимать плату с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном учреждении.

Такое решение одобрили сегодня. 23 ноября, на постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам Саратовской городской Думы.

Все эти расходы возьмет на себя городской бюджет.

- Общий объем предлагаемых мер этой социальной поддержки в финансовом выражении по фактической численности сотрудников данного учреждения на сегодняшний день составляет порядка 15 млн рублей, - отметил мэр Михаил Исаев.

Льготы будут введены с 1 января 2021 года на постоянной основе, а не только на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.