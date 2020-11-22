И. о. министра экономического развития Саратовской области назначили Андрея Разборова

С завтрашнего дня, 23 ноября, исполняющим обязанности министра экономического развития Саратовской области будет замминистра Андрей Разборов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области, такое распоряжение подписал Валерий Радаев.

Напомним, Разборов до перехода в министерство возглавлял комитет по экономике мэрии Саратова.

Предыдущий министр экономического развития области Юлия Швакова уволилась по собственному желанию. Вчера, 21 ноября, был ее последний рабочий день.

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