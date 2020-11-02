Андрей Разборов покидает пост председателя комитета по экономике мэрии Саратова

Председатель комитета по экономике администрации Саратова Андрей Разборов уходит с поста.

Об этом сообщила «КП-Саратов» пресс-секретарь мэра Саратова Михаила Исаева Татьяна Плющева.

Он написал заявление по собственному желанию с 3 ноября, сегодня он последний день трудится на своей должности.

Теперь исполнять обязанности председателя комитета будет начальник управления развития муниципального сектора экономики Ирина Руденкова.

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