День рождения отмечает председатель Саратовского союза журналистов Лидия Златогорская

Лидия Златогорская

День рождения 20 ноября отмечает председатель Саратовского регионального отделения союза журналистов России Лидия Златогорская.

В 1973 году после окончания филологического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Златогорская работала в различных местных печатных изданиях.

С февраля 2003 года является председателем Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.

Неоднократный победитель Всероссийского конкурса журналистов «Экология России», лауреат конкурса «Золотое перо».

Награждена медалью Правительства РФ «За охрану природы России», Почетными знаками Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» и «Честь. Достоинство. Профессионализм».

Завтра, 21 ноября, Лидия Златогорская со своим супругом Владимиром отметят золотую свадьбу — они поженились 21 ноября 1970 года.