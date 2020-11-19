Руководитель саратовского СУ СКР провел личный прием граждан по вопросам жилья для детей-сирот

19 ноября 2020 года руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области Анатолий Говорунов провел дистанционный личный прием граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на прием, который состоялся в режиме телефонной связи, обратились двое лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также законный представитель несовершеннолетних детей, относящихся к данной категории. Заявители сообщили о непредставлении им положенного по закону жилого помещения.

Руководитель следственного управления получил от заявителей сведения по их ситуации, дал необходимые разъяснения и конкретные поручения подчиненным сотрудникам по данным обращениям.

Ход и результаты рассмотрения обращений заявителей взяты Анатолием Говоруновым под личный контроль.

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