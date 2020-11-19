Володин предложил вариант, как заставить чиновников не раздувать стоимость благотворительных объектов

Володин предложил чиновникам треть расходов на благотворительные проекты искать самим

Вячеслав Володин 19 ноября посетил реконструкцию стадиона «Спартак», ее первый этап.

В этом году за счет благотворителей, которых привлек Володин, сделали поле, беговые дорожки, установлено новое спортивное оборудование, освещение. Также была проведена реконструкция двух ротонд, ремонт входной группы. Благоустройство вокруг выполнили за счет бюджета. Сейчас на рынке по соседству идет разбор конструкций, ранее это была территория стадиона, теперь там также планируется обустройство спортивной зоны.

Володин отметил, что здесь обязательно должна быть зона отдыха и ожидания для родителей, которые приведут детей на стадион.

Спикер ГД также предложил поиск средств на новые проекты распределять на три части: часть ищет область, часть - город, часть - он.

«Это вас будет останавливать, не будете раздувать стоимость», - сказал Володин.

Он отметил, что при реализации новых благотворительных проектов в Саратовской области идет многократное завышение стоимости.

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