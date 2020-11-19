Решение о продлении дистанционного обучения в Саратове будет озвучено 23 ноября

Решение о продлении или прекращении дистанционного обучения в старших классах школ будет принято только 23 ноября. Об этом заявила Надежда Матвеева, замруководителя регионального Роспотребнадзора на брифинге 19 ноября.

Матвеевой напомнили, что уже были случаи, когда о начале очного обучения педагогам сообщали буквально накануне вечером.

- Решение будет принято 23 ноября, – пояснила Матвеева. До 23 ноября как раз действует режим дистанционного обучения школьников 6-11 классов.

Эту дату подтвердила и представитель министерства образования.