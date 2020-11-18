В центре Саратова 79-летняя женщина провалилась в четырехметровую яму

Пенсионерка провалилась в глубокую яму в центре Саратова
Фото: Саратовская областная служба спасения
В центре Саратова женщина провалилась в котлован.
Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, ЧП случилось на пересечении улиц Мичурина и Хользунова.
79-летняя женщина упала в яму глубиной около четырех метров.
На место прибыли спасатели, которые достали пенсионерку с помощью альпинистского снаряжения. Ее госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Женщину доставали с помощью альпинистского снаряжения
Фото: Саратовская областная служба спасения
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