В центре Саратова 79-летняя женщина провалилась в четырехметровую яму

Пенсионерка провалилась в глубокую яму в центре Саратова Фото: Саратовская областная служба спасения

В центре Саратова женщина провалилась в котлован.

Как сообщили «КП-Саратов» в Областной службе спасения, ЧП случилось на пересечении улиц Мичурина и Хользунова.

79-летняя женщина упала в яму глубиной около четырех метров.

На место прибыли спасатели, которые достали пенсионерку с помощью альпинистского снаряжения. Ее госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Женщину доставали с помощью альпинистского снаряжения Фото: Саратовская областная служба спасения

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