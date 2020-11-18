Припарковавшегося под «Звездным небом» саратовца оштрафовали

В Саратове наказали припарковавшегося под иллюминацией «Звездное небо» на пешеходной зоне площади Кирова водителя.

- Была назначена проверка, в ходе которой возбуждено дело об административном правонарушении. Установлен водитель — 26-летний житель Саратова, который в два часа ночи 15 ноября осуществил стоянку на улице Чапаева, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городского УМВД.

Шофера оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Напомним, пользователь под именем Анатолий Шестаев выложил в соцсети фотографии, где его Hyundai Accent стоит на пешеходной зоне.

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