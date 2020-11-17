Избрано руководство общественного совета при саратовском Мининформе

Первое заседание совета в связи с эпидемиологической обстановкой было решено провести в дистанционном формате. Повестка дня установочной заочной встречи включала два вопроса: избрание руководства и определение основных направлений работы на перспективу.

Большинством голосов члены совета избрали:

— председателем — Марию Усову, генерального директора ИД «Волга-Медиа»;

— заместителем председателя — Андрея Башкайкина, директора по информационным технологиям информагентства «СаратовБизнесКонсалтинг»;

— секретарем — Сергея Аничкина, начальника управления информации и медиакоммуникаций «Саратовской государственной юридической академии».

В числе предложенных членами совета задач — участие в определении приоритетных направлений, оценка деятельности министерства и эффективности проводимых им госзакупок. Лидия Златогорская, председатель реготделения Союза журналистов России предложила дополнительно уделить внимание следующим темам: участию саратовских СМИ в региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства, а также использованию возможностей унифицированной платформы для региональных СМИ на базе саратовского отделения СЖР.

- Общественный совет для нас — сообщество непредвзятых экспертов от всех сфер, курируемых министерством. И мы надеемся на их помощь в поиске оптимальных решений по ряду актуальных вопросов: это поддержка редакций информагентств, газет, теле- и радиоканалов, реализация издательских проектов, поиск новых форматов и инструментов информирования населения, формирование позитивной новостной повестки, — отметила профильный министр Светлана Бакал.