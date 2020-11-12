Женщина за рулем Hyundai Getz врезалась в грузовик под Самойловкой

В Самойловском районе Саратовской области в результате столкновения с «КамАЗом» 11 ноября пострадали два человека в легковом авто.

Столкновение произошло в 9.37 на 21 км дороги Самойловка – Казачка.

Hyundai Getz под управлением 26-летней женщины врезался в грузовик «КамАЗ». 40-летний водитель грузовика не пострадал, а вот женщина из легковушки и ее 28-летний пассажир получили различные травмы. Обоих госпитализировали.

Причиной столкновения, по предварительным данным ГИБДД, стала потеря управления автомобилем.

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