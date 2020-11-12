Драка из-за женщины перед ночным клубом в Саратове завершилась трагедией

Убийство произошло перед развлекательным заведением на проспекте 50 лет Октября
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове арестован обвиняемый в убийстве мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование в отношении 36-летнего гражданина продолжается.
Обвиняемый взят под стражу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следствие считает, что вечером 8 ноября он с женой и ее подругой отдыхали в развлекательном заведении на проспекте 50 лет Октября. Один из посетителей, по мнению мужчины, слишком откровенно флиртовал с его супругой и не реагировал на замечания.
Рассердившись, мужчина вызвал 32-летнего соперника на улицу для мужского разговора. У входа в заведение они подрались, и старший несколько раз ударил младшего по голове, а потом добил ногой, когда тот упал.
Вскоре потерпевшего обнаружили прохожие. Он был без сознания и скончался в машине скорой помощи от тупой травмы шеи и асфиксии.
Вскоре личность злоумышленника была установлена.
Примечательно, что изначально дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего», но обвинение предъявлено по статье «Убийство». Мужчина признал вину в нанесении ударов, но заявил, что не собирался лишать человека жизни.
Мужчина нанес несколько ударов по голове соперника
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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