Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Драка из-за женщины перед ночным клубом в Саратове завершилась трагедией

Муж убил соперника на проспекте 50 лет Октября
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Убийство произошло перед развлекательным заведением на проспекте 50 лет Октября

Убийство произошло перед развлекательным заведением на проспекте 50 лет Октября

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестован обвиняемый в убийстве мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование в отношении 36-летнего гражданина продолжается.

Обвиняемый взят под стражу

Обвиняемый взят под стражу

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что вечером 8 ноября он с женой и ее подругой отдыхали в развлекательном заведении на проспекте 50 лет Октября. Один из посетителей, по мнению мужчины, слишком откровенно флиртовал с его супругой и не реагировал на замечания.

Рассердившись, мужчина вызвал 32-летнего соперника на улицу для мужского разговора. У входа в заведение они подрались, и старший несколько раз ударил младшего по голове, а потом добил ногой, когда тот упал.

Вскоре потерпевшего обнаружили прохожие. Он был без сознания и скончался в машине скорой помощи от тупой травмы шеи и асфиксии.

Вскоре личность злоумышленника была установлена.

Примечательно, что изначально дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего», но обвинение предъявлено по статье «Убийство». Мужчина признал вину в нанесении ударов, но заявил, что не собирался лишать человека жизни.

Мужчина нанес несколько ударов по голове соперника

Мужчина нанес несколько ударов по голове соперника

Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал