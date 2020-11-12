Драка из-за женщины перед ночным клубом в Саратове завершилась трагедией

Убийство произошло перед развлекательным заведением на проспекте 50 лет Октября Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестован обвиняемый в убийстве мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование в отношении 36-летнего гражданина продолжается.

Обвиняемый взят под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что вечером 8 ноября он с женой и ее подругой отдыхали в развлекательном заведении на проспекте 50 лет Октября. Один из посетителей, по мнению мужчины, слишком откровенно флиртовал с его супругой и не реагировал на замечания.

Рассердившись, мужчина вызвал 32-летнего соперника на улицу для мужского разговора. У входа в заведение они подрались, и старший несколько раз ударил младшего по голове, а потом добил ногой, когда тот упал.

Вскоре потерпевшего обнаружили прохожие. Он был без сознания и скончался в машине скорой помощи от тупой травмы шеи и асфиксии.

Вскоре личность злоумышленника была установлена.

Примечательно, что изначально дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти потерпевшего», но обвинение предъявлено по статье «Убийство». Мужчина признал вину в нанесении ударов, но заявил, что не собирался лишать человека жизни.

Мужчина нанес несколько ударов по голове соперника Фото: СУ СКР по Саратовской области

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