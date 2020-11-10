На улице в Саратове мужчине перебили горло

На мужчину напали на улице в Саратове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Возбуждено уголовное дело о смерти мужчины в Ленинском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего, задержан 36-летний местный житель.
Напомним, избитого мужчину прохожие обнаружили ночью 9 ноября у дома №110а по проспекту 50 лет Октября. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, несмотря на попытку реанимации.
Причиной смерти стал перелом щитовидного хряща и асфиксия.
Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.
Задержан подозреваемый
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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