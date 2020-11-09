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На улице в Саратове прохожие нашли умирающего мужчину с пробитой головой

Пострадавший скончался в машине скорой помощи
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова около часа ночи 9 ноября прохожие обнаружили умирающего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он лежал возле дома №110а на проспекте 50 лет Октября.

Прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти человека не удалось – он скончался в машине.

Начата доследственная проверка. Установлена личность погибшего – 32-летний местный житель. Оказалось, что у него травмирована голова.

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