В Саратовской области более 1,2 тысячи детей заразились коронавирусом

Более 1200 детей в регионе заразились коронавирусом

Среди зараженных коронавирусом детей нет болеющих очень тяжело. Всего несовершеннолетние оставляют 5,5% от зараженных COVID-19 в Саратовской области. Об этом на брифинге 9 ноября рассказал замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

- На утро 9 ноября среди несовершеннолетних зафиксировано 1 236 случаев коронавируса. Прирост за минувшие сутки — 12 детей. Общий процент — 5,5% от всех заболевших.

На сегодняшнее утро в ковидных госпиталях находятся 37 детей. Крайне тяжелых нет, у большинства заболевание средней степени тяжести, — рассказал Грайфер.