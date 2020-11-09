В Саратовской области бесплатные лекарства на дому получили 328 человек

Лекарства получили чуть более 400 человек из почти 4 тысяч болеющих на дому

Ситуацию с лекарственным обеспечением в период пандемии в Саратовской области обсудили 9 ноября на облдумском комитете по социальной политике.

- Наличие лекарств в аптеках на депутатском контроле. Появились аналоги, но ажиотаж существует. Сейчас также стоит вопрос о лечении амбулаторных больных, — начал совещание депутат Дзюбан.

Он попросил о ситуации рассказать представительницу Минздрава региона Ирину Толстых. Она сообщила, что уже 328 амбулаторных больных с коронавирусом получают бесплатно медпрепараты.

- На 55 млн рублей на этой неделе будет заключен контракт и уже начнется частичная поставка. 10 млн гуманитарной помощи поступило. Больные бесплатно обеспечиваются. Антибиотики строго по рецептам. В стационарах дефицита нет, — рассказала Толстых.

Руководитель Росздравнадзора Цимбал также сообщил, что в 14 медучреждениях КТ делают круглосуточно, а средний рост цен на жизненно важные препараты составил 3,8%.

Конкретно по лекарствам Цимбал депутатам ответить не смог.

Напомним, работу руководства регионального Росздравнадзора на минувшей неделе подверг резкой критике председатель ГД Вячеслав Володин. Он предложил губернатору принять «кадровые решения».

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