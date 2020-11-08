В Саратове празднующие азербайджанцы перекрыли центральную улицу города

Машины с азербайджанскими флагами перекрыли движение в центре Саратова Фото: Антон Угольков

Вечером 8 ноября в Саратове автомобили перекрыли движение по улице Чапаева в районе проспекта Кирова. Причиной стало не ДТП, а желание многочисленных представителей азербайджанской диаспоры продемонстрировать свое хорошее настроение.

По данным очевидцев, нарушители общественного порядка заблокировали проезд, размахивали флагами Азербайджана по поводу объявленного сегодня президентом этой страны Ильхамом Алиевым занятием города Шуша в Нагорном Карабахе. Там, по информации мировых информагенств, продолжаются тяжелые бои.

Азербайджанцы салютуют военным победам Фото: Антон Угольков

На вопросы жителей Саратова по поводу такой акций в центре города, празднующие реагировали, прямо – отмечают военные победы Азербайджана в Нагорном Карабахе. Впрочем, замечали, что если что - отмечают день азербайджанского флага, который празднуется 9 ноября.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и ГИБДД. О задержаниях и составленных протоколах за нарушение общественного порядка, правил дорожного движения, а также за незаконные массовые акции – правоохранители пока не сообщают.

На месте массовой акции находились сотрудники полиции и Росгвардии Фото: Антон Угольков

В Москве, как сообщают информагенства, предписано задерживать всех в автомобилях, из которых размахивают флагами Азербайджана, Турции или Армении.