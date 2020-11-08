За сутки от коронавируса в Саратовской области скончались четыре человека

К полудню 8 ноября появилась информация о гибели еще четырех пациентов от коронавируса в больницах Саратовской области.

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Общее число погибших от COVID-19 достигла 172 человек.

Напомним, сегодня, 8 ноября, стало известно о рекордном числе заболевших за прошедшие сутки - сразу 200 человек. Общее число зараженных с начала пандемии в регионе превысило 22 тысячи человек.

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